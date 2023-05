Siviglia-Roma, vip giallorossi: da Blanco a Noemi fino a Edoardo Leo e Mastandrea, chi c'è in tribuna a Budapest (FOTO)

Al seguito della Roma nella notte che la vedrà in campo contro il Siviglia per la finale di Europa League non ci saranno solo i suoi tifosi e le tante leggende del club: a partire da Francesco Totti la lista è lunga, Rizzitelli, Candela, Perrotta, Cassetti e l'ex presidente Rosella Sensi. Presenti anche tanti tifosi vip: Valerio Mastandrea, Carlo Verdone, Edoardo Leo, Emanuele Propizio, Antonello Venditti, Damiano David, Noemi e Blanco. A Budapest anche Malagò, Abodi, Gravina, Ceferin, Uva e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

(Il Messaggero)