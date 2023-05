Siviglia-Roma, il racconto di Marta: "Mio padre preferisce la finale alla mia laurea"

RAI RADIO 2 - Una delle caratteristiche principali del tifoso romanista è senza dubbio la sua grande passione, nel supportare i colori giallorossi mettendoli spesso al di sopra di tutto. Ne è un esempio lampante la storia raccontata da Marta al programma radiofonico "I Lunatici", dove la ragazza ha raccontato un episodio che racchiude esattamente questa filosofia del tifoso: "Mi chiamo Marta e vorrei raccontarvi una cosa che mi sta facendo rimanere male. Mercoledì mi laureo in biologia, ma mio padre non sarà alla cerimonia perché mi ha detto di aver trovato dei biglietti per la finale di Europa League tra Roma e Siviglia a Budapest. Per un uomo di 60 anni la laurea della figlia viene dopo la sua squadra di calcio". Una scelta che ha diviso l'opinione degli ascoltatori, tra chi da ragione alla figlia e condanna la scelta del padre, e chi invece lo giustifica dicendo che ogni tanto anche i genitori devono fare qualcosa per loro stessi e non solo per i figli.