Siviglia, José Castro: "Pochi aerei per Budapest e a prezzi elevati. Stiamo lavorando per ottenere più voli per i nostri tifosi"

Il presidente del Siviglia, Josè Castro, è intervenuto all'emittente ufficiale del club parlando dei problemi che i tifosi stanno riscontrando nel trovare voli diretti a Budapest, dove mercoledì 31 maggio la squadra andalusa sarà impegnata contro la Roma nella finale di Europa League. Le sua parole:

"Non siamo preoccupati, siamo molto preoccupati per la difficoltà che i nostri fan stanno trovando nel trovare aerei per Budapest e dei prezzi elevati. Ci stiamo lavorando da tempo, consapevoli della complessità del mercato, della lontananza di Budapest e tenendo conto che non dipende da noi. È la legge della domanda e dell'offerta e lavoriamo fin dall'inizio con le agenzie, che sono responsabili di svolgere questo lavoro. Come sapete, abbiamo stanziato un bonus di 200 euro per tutti i tifosi abbonati che viaggiano in charter. Questo dimostra che abbiamo la determinazione di portare il maggior numero possibile di tifosi del Siviglia a Budapest e che ci proveremo in ogni modo possibile. La realtà è che oggi ci sono pochi aerei che effettuano voli charter e questo rende il tutto più costoso e aumenta i problemi. Abbiamo già lavorato per più di 4.000 posti charter, solo oggi 900, con prezzi simili o solo un po' più alti di quelli inizialmente offerti. Ci sono già sei aerei in partenza martedì con una capacità di 1.925 persone e 15 mercoledì, con 2.467 posti. L'intera organizzazione sta lavorando duramente per continuare a ottenere più voli e li otterremo".

(SevillaFCRadio)