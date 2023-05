"Roma in finale di Europa League? Non mi ha stupito, conosco la mentalità di José. Lui ha dato la carica giusta, è stato vicino alla squadra, è un allenatore fantastico. Se rimane o no? Non posso dare consigli, ma io guardo i fatti: due finali in due anni". Lo ha detto Andriy Shevchenko, ex bomber rossonero, a margine della Padel Cup, organizzata dalla Lega Serie A a Roma in occasione della finale di Coppa Italia nel centro sportivo 'Il Baiardo, a Roma.

(Adnkronos)