Serie B, Genoa promosso in Serie A: decisiva la vittoria per 2-1 contro l'Ascoli

Dopo il Frosinone, anche il Genoa strappa il pass per un posto nella prossima edizione della Serie A. Gli uomini di Alberto Gilardino hanno battuto 2-1 l'Ascoli nel match valido per la trentaseiesima giornata di Serie B e, grazie al pareggio per 1-1 tra Modena e Bari, hanno blindato il secondo posto in classifica a due turni dal termine. Il 'Grifone', infatti, è salito a quota 70 punti, a +8 dal Bari.