Satriano: "Alla Roma ho fatto le mie presenze e gol. All'Heracles Almelo sono contento"

TUTTOMERCATOWEB.COM - Antonio Satriano, ex attaccante della Roma trasferitosi all'Heralces Almelo a gennaio a titolo definitivo, ha rilasciato un'intervista al sito che si occupa di calciomercato. Ecco le sue dichiarazioni: “È iniziata e finita bene, tra Roma ed Heracles. In giallorosso ho fatto le mie presenze e i miei gol, qui ho ottenuto la promozione: sono contento”.

Lei avuto problemi di adattamento?

“Non più di tanto. Sono stato accolto bene, mi hanno fatto sentire al centro del progetto è importante. La novità è che non avevo condiviso uno spogliatoio con gente così grande, ho dovuto cambiare il mio modo di essere. Per fortuna con la lingua non ho avuto problemi perché parlo inglese”.

Da Roma all’Olanda: ha avuto difficoltà ad abituarsi?

“Abito in una città piccola, c’è una vita molto più tranquilla. Sto conoscendo cultura e modi diversi. Sono uno che si abitua facilmente”.

VAI ALL'INTERVISTA COMPLETA