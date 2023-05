Saha: "Abraham sarebbe fantastico per il Manchester United, il suo acquisto avrebbe senso"

OLBG.COM - Intervistato dal portale inglese, l'ex centravanti di Manchester United e Lazio, Louis Saha, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Tammy Abraham, indicando il centravanti della Roma come rinforzo perfetto per l'attacco dei Red Devils. Queste le sue parole:

"Tammy Abraham sarebbe fantastico per il Manchester United. È un ragazzo eccezionale, con molte buone qualità, ed è gestito da un allenatore duro come José Mourinho. I ritmi di lavoro dello Special One sono altissimi. Abraham potrebbe essere un sostituto ideale per Anthony Martial o Marcus Rashford, che in passato non si sono espressi al meglio delle proprie capacità. Potrebbe fare davvero bene a Manchester. Che sia o meno abbastanza bravo da essere la riserva di questi giocatori, non ne sono così sicuro. Le qualità ci sono. È alto, mobile e tecnicamente dotato. Per me il suo acquisto ha senso".

