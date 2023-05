Sabatini: "La Roma contro il Bayer ha giocato un calcio scientifico, risultato eccezionale"

L'ex dirigente della Roma Walter Sabatini ha rilasciato delle dichiarazioni ai media presenti alla Milano Fashion Week, parlando tra le altre cose anche della squadra giallorossa.

"È il momento culminante della stagione, durante il quale tutte le squadre sono impegnate in ogni obiettivo. Questa è la riprova che il nostro movimento, tanto vilipeso, è di ottimo livello e i nostri allenatori sono i migliori al mondo. Tanto che quando vanno all'estero fanno sempre molto bene. Noi viviamo di complessi rispetto agli altri campionati, mentre io penso che la Serie A sia ottima. Champions, retrocessione sono ancora aperte. Solo il Napoli è riuscito a chiudere la questione dello scudetto con un'impresa straordinaria".

Le cinque semifinaliste non sono la riprova della buona salute del calcio italiano?

"I problemi ci sono sempre, anche quando vinci. Ci sono state squadre all'altezza. L'Inter è ad un passo dalla finale, la Roma ha fatto un risultato eccezionale contro il Leverkusen con la vittoria nella gara d'andata e giocando un calcio scientifico, votato alla vittoria come Mourinho fa da sempre. Vediamo cosa accadrà nel derby di ritorno: una gara dolorosa per me fra due italiane. Una cosa che odio da sempre. È vero che garantisce almeno un'italiana in finale. Il calcio è una tragedia, comunque vada. Se non lo è per me lo è per qualcun altro".

