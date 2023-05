Rooney consiglia Ten Hag: "Proverei una tattica alla Mourinho, era difficile giocare contro il suo Chelsea"

Wayne Rooney, leggenda del Manchester United, sul The Times ha delineato una strategia utile per Ten Hag in vista della finale di FA Cupc contro il Manchester City di Guardiola e impedirgli di realizzare il Triplete, prendendo spunto dal lavoro di José Mourinho. L'ex capitano dei Red Devils ha raccontato un aneddoto riguardante le partite giocate contro il primo Chelsea dello Special One:

"Proverei qualcosa di simile alle mosse tattiche utilizzate qualche volta da Mourinho durante la sua prima esperienza al Chelsea, dove schierava giocatori come Joe Cole, Arjen Robben e Damien Duff in posizioni intermedie, così da non dover arretrare per difendere quando il Chelsea non aveva il possesso palla e barare un po' aspettando più alti in campo in posizioni nelle quali potevano contrattaccare non appena il Chelsea avesse riacquistato il pallone. Abbiamo sempre trovato difficile giocare contro di lui. Mentre attaccavi pensavi dov'è Robben? Dov'è Cole? Chi rimane dietro? Come dobbiamo comportarci per essere sicuri di tenerli sott'occhio?".