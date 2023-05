Roma Club Forlì: organizzata raccolta fondi per l'Emilia Romagna

Il Roma Club Forlì, in collaborazione con i Roma Club Legio ( Ravenna) e Rimini organizza una raccolta fondi per poter contribuire ad iniziative che permettano di rendere concreto il gesto di solidarietà da parte di tantissime persone che in queste ore ci comunicano tutta la vicinanza e la disponibilità ad effettuare donazioni in denaro.

La raccolta è quindi destinata a Roma club, associazioni, singoli tifosi che intendono dimostrare in modo concreto che il cuore del tifoso giallorosso è grande quanto l’amore per la propria squadra, quindi non teme paragoni.

I versamenti potranno essere effettuati a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato Roma club Forlì, acceso presso Banca LA BCC (banca di credito cooperativo ravennate, forlivese ed imolese)

IBAN: IT 06 F 08542 13200 000000265540

con la seguente causale: “EMERGENZA ALLUVIONE FORLÌ E ROMAGNA”.

Una volta terminata la raccolta fondi effettueremo un resoconto dettagliato degli importi pervenuti e della destinazione delle somme per iniziative a favore delle zone di Forli e della Romagna, che provvederemo ad inviare ai referenti dei Roma club, associazioni e singoli che intenderanno aderire.

Da ultimo, ma avrebbe dovuto essere in cima a questo comunicato, riportiamo quanto affermato da José Mourinho dopo Bayer Leverkusen-Roma, che ricalca il motto del club (sempre al tuo fianco): …"nelle difficoltà bisogna essere uniti, ti devi guardare al tuo fianco, vedere chi è in difficoltà e dare una mano. E’ quello che noi facciamo in campo come squadra ed è quello che sicuramente fanno in Emilia Romagna…".