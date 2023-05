Roma C8 in Finale Scudetto! Lunedì 5 l'ultimo atto contro lo Swamlab (FOTO)

La Roma Calcio a 8 è in finale scudetto! I giallorossi allenati da mister D'Amora hanno staccato il pass per l’ultimo atto della stagione della Lega Calcio a 8, ripetendo così l’impresa delle ultime due stagioni, battendo 1-0 l’Ecocity Laurentino. A decidere il match un bel gol dell’esterno Flavio Campanella che dopo una bella azione personale viene premiato da una deviazione decisiva per battere il portiere avversario. Per i giallorossi ora l'appuntamento è a lunedì 5 Giugno alle 21 sul campo dello Sportcity dove affronteranno lo Swamlab, finalista anche in Coppa di Lega, che è uscito vincitore dallo scontro in semifinale con la Totti Weese, squadra capitanata da Francesco Totti.