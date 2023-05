Roma C8, è semifinale Scudetto! Eliminata la Lazio (FOTO e VIDEO)

La Roma Calcio a 8 è tra le 4 squadre che si giocheranno lo Scudetto 2023 della Lega Calcio a 8. I giallorossi allenati da mister D'Amora hanno staccato il pass per le semifinali battendo 2-0 la Lazio nel derby. A sbloccare il match ci ha pensato una vera e propria magia di Francesco Di Nolfo, bravo a dribblare il capitano biancoceleste prima di scavalcare il portiere con un pallonetto d'esterno sinistro. Il sigillo che chiude la partita arriva nella ripresa per merito di Luca Italiano. Per i giallorossi ora l'appuntamento è a lunedì 29 maggio alle 22.15 sul campo dello Sportcity contro il Laurentino Ecocity.