Roma: aggredito 24enne mentre festeggiava scudetto del Napoli

Un giovane tifoso del Napoli, che stava festeggiando lo scudetto in piazza Bologna a Roma, insieme a un gruppo di amici è stato aggredito con una bastonata in testa. È accaduto a mezzanotte e mezza la notte scorsa. Il 24enne è stato soccorso e ha avuto 7 giorni di prognosi in ospedale. L'aggressore è arrivato sulla piazza insieme a in gruppo di giovani tutti vestiti di nero e a volto coperto. Sono in corso le indagini della Polizia.