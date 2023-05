"Quarant'anni d'amore": oggi la serata voluta dalla famiglia Viola per celebrare i vincitori dello Scudetto 1982/83

Tutti uniti per festeggiare “Quarant’anni d’amore”. E’ questo il nome della serata organizzata presso il Circolo Antico Tiro a Volo, in onore dei protagonisti della Roma vincitrice del campionato di calcio ’82/’83. Presenti da Bruno Conti a Roberto Pruzzo, passando per tantissimi dei protagonisti del secondo Scudetto giallorosso in una serata voluta dalla famiglia Viola, con Ettore, figlio di Dino Viola, ex presidente della Roma, ad aprire la serata con un ricordo del padre. Sul palco anche Giorgio Averni, presidente del circolo, e da lì a cascata tanti protagonisti di quel campionato vinto dalla Roma.

Tanti coloro che si sono espressi sul palco: “Quell’anno la Roma vinse meritatamente e lo accettammo, o almeno io lo accettai, gli altri non so…” dice scherzando Boniek. “Se quell’anno abbiamo vinto è grazie a questi ragazzi sul palco, un gruppo incredibile”, ha concluso Nela.