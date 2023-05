Pizarro: "Spero che Mourinho resti. Ha detto che il terzo anno avrebbe provato a vincere lo Scudetto, ma servono tre campioni"

CORRIEREDELLOSPORT.IT - Intervistato dal quotidiano romano sulla finale di Coppa Italia tra due sue ex squadre come l'Inter e la Fiorentina, David Pizarro ha rilasciato una battuta anche sulla Roma, squadra in cui ha militato tra il 2006 e il 2012, e sul suo allenatore, José Mourinho. Queste le sue parole:

[...]

Sulla possibilità che Mourinho lasci la Roma.

"Spero di no. José ha promesso alla piazza che il terzo anno avrebbe provato a vincere lo scudetto. Conto che voglia dar seguito alle sue parole, anche se è chiaro che la sua squadra per ottenere questo obiettivo abbia bisogno di almeno tre campioni".

[...]

VAI ALL'INTERVISTA ORIGINALE