Il general manager della Roma, Tiago Pinto, e il vicepresidente dell'Inter, Javier Zanetti, hanno vestito i panni dei docenti per qualche giorno, partecipando al Programma Executive in ‘Management del calcio’ - il corso organizzato su iniziativa del Settore Tecnico della FIGC in partnership con SDA Bocconi School of Management. I due dirigenti hanno regalato agli allievi del corso le loro testimonianze ed esperienze.

(figc.it)

