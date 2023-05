Napoli, Spalletti: "Complimenti a Inter, Roma e Fiorentina per i risultati ottenuti in Europa"

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, è intervenuto oggi in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Inter, valida per la trentaseiesima giornata di Serie A. Tra i vari temi trattati, il tecnico si è complimentato con Inter, Roma e Fiorentina per aver raggiunto rispettivamente la finale di Champions League, Europa League e Conference League. Ecco le sue parole: "Faccio i complimenti all'Inter, meritatamente in finale di Champions, e anche alla Roma e alla Fiorentina, sono risultati importanti. Vogliamo vincere contro l'Inter per fare l'en-plein, è l'unica avversaria che ci manca da battere".