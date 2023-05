In una serie di domande poste dai lettori, il giornalista del quotidiano francese, specializzato in questioni parigine, Laurent Perrin ha risposto così a chi gli chiedeva novità sulla questione allenatore per il Psg: "Secondo le informazioni che abbiamo pubblicato questa settimana, Luis Enrique è la prima scelta. Soddisfa molti degli aspetti ricercati dalla società. Circolano anche altri nomi ma per Thiago Motta o Mourinho non c'è niente di concreto secondo noi".

(Le Parisien)