José Mourinho ha incontrato oggi a Trigoria Valdir e Correia, due collaboratori di Jorge Mendes, l'agente dello Special One. Lo rivela il quotidiano romano, che spiega come i tre abbiano fatto un punto sulla situazione legata al futuro e alle prospettive del tecnico. Non è in programma, invece, un incontro con il general manager della Roma, Tiago Pinto.

(corrieredellosport.it)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE