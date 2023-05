Moratti: "Mourinho bravissimo. Contro il Bayer Leverkusen partita perfetta"

TUTTOMERCATOWEB.COM - Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, ha rilasciato un'intervista al sito calcistico e tra i vari temi trattati si è soffermato sul pareggio tra Bayer Leverkusen e Roma e sul lavoro svolto da José Mourinho.

Anche Mourinho ha raggiunto una finale, anche se di Europa League. E a Leverkusen ha giocato come a Barcellona nel 2010.

"Ma è bravissimo, bravissimo. Lui è pratico, pragmatico. Tutti ne parlano come se fosse un uomo immagine che dice le battute giuste, ma è un lavoratore serio ed è pragmatico. Ieri sera ha fatto una partita perfetta per la Roma e mi fa molto piacere per lui che abbia costantemente le soddisfazioni che merita nel ruolo che ha".

VAI ALL'INTERVISTA INTEGRALE