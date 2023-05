Monza, Donati: "La Roma ha incorporato lo stile Mourinho. Il Bayer Leverkusen dovrà stare attento ai calci piazzati"

Giulio Donati, calciatore del Monza ed ex Bayer Leverkusen, ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali del club tedesco in vista della sfida contro la Roma, valida per l'andata della semifinale di Europa League e in programma giovedì alle ore 21. Ecco le sue parole.

Come si può battere la Roma?

"Ha una squadra molto energica con molti giocatori forti come Stephan El Shaarawy e Tammy Abraham. Tuttavia, alcuni calciatori importanti non sono stati utilizzati contro di noi perché infortunati. Si può dire che abbiano compreso lo stile Mourinho, cioè lasciano l'iniziativa agli avversari e puntano a compattarsi dietro e ripartire in contropiede. Gli attaccanti veloci e agili del Bayer Leverkusen potrebbero creare problemi alla difesa della Roma. Si può battere. Il Bayer, invece, deve stare attento sui calci piazzati".

Che tipo di atmosfera ci sarà all'Olimpico?

"I tifosi della Roma sono tra i più passionali e tra i migliori in Italia. Lo stadio sarà pieno, l'atmosfera sarà esplosiva, con Mourinho che avvicinerà la squadra ai tifosi. Sono sicuro però che il Bayer Leverkusen saprà gestire questa situazione".

Che ruolo ha Mourinho nella squadra?

"Mourinho lo conoscono tutti in Italia, soprattutto per i suoi successi con l'Inter. Grazie al suo carattere speciale, ottiene il 100% da ogni giocatore. Certo, ha anche i suoi trucchi e ha una grande influenza sul gioco da bordo campo. Per me è uno dei migliori allenatori al mondo per quanto riguarda la parte emotiva".

Che ricordi hai delle sfide tra Roma e Bayer Leverkusen dell'annata 2015/16?

"Furono due partite con un numero incredibile di gol e molto emozionanti. La Roma aveva dei giocatori speciali come De Rossi, Florenzi, Salah. Non dimenticherò mai quelle partite".

Per chi tiferai?

"Guarderò le due partite. Dal punto di vista sportivo non ci sono favoriti, si incontrano due grandi squadre. Il Leverkusen sta facendo molto bene con Xabi Alonso e la Roma non si arrende mai. Terrò le dita incrociate per il Leverkusen".

(bayer04.de)

VAI ALL'INTERVISTA INTEGRALE