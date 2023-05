Monza, D'Alessandro: "La Roma viene temuta e considerata antipatica perché è forte. Mourinho ha una personalità incredibile"

CENTRO SUONO SPORT - Marco D'Alessandro, esterno del Monza, è intervenuto ai microfoni dell'emittente radiofonica durante la trasmissione 'Bar Forza Lupi'. Il calciatore si è soffermato sul pareggio ottenuto contro la Roma e sulla stagione della squadra giallorossa. Ecco le sue parole.

Monza-Roma 1-1 nell’ultimo turno infrasettimanale. Come hai visto la Roma in campo?

“Seguo sempre la Roma, ho visto una Roma che ci abbia provato nonostante la stanchezza. Quando giochi tante partite ravvicinate si sente, quando abbiamo battuto l’Inter abbiamo notato che erano un po’ stanchi. La Roma ha delle defezioni importanti, quando cominciano a mancarti 4-5-6 giocatori diventa dura e difficile vincere anche a Monza o in altri campi. La Roma ha lottato fino alla fine, senz’altro sono segnali positivi. Se riuscisse a recuperare qualcuno, sarebbe importantissimo perché si gioca tanto”.

La Roma è quella meno attrezzata per la Champions come dice Mourinho?

“Per certi aspetti sì, la Roma sta facendo un campionato importante perché si sta giocando la Champions con tutte le altre. La Roma se l’è sempre giocata con tutte, poi è avanti in Europa League. Penso sia una stagione positiva, se poi riuscisse a chiudere bene la stagione sarebbe top”.

Che effetto fa avere Mourinho in panchina?

“Ha un carisma dietro che ti trasmette qualcosa solo con lo sguardo, ha una personalità incredibile. Ha volte si assume più responsabilità del dovuto, lascia più merito ai giocatori per le vittorie e questo è importante per togliere pressione al gruppo. Con lui, a Roma è tornato entusiasmo e la Roma inizia a essere temuta dagli altri, è antipatica perché è forte”.

Roma-Bayer Leverkusen?

“Il Leverkusen è molto forte, poi con Xabi Alonso stanno facendo bene. La Roma al completo avrebbe fatto benissimo, così non sarà facile. Sarà una battaglia, poi ha un calendario difficile in questo momento, però mi aspetto una squadra forte con giocatori di personalità come Mancini e Pellegrini, possono alzare il livello di qualunque compagno. Credo molto in loro, la Roma può fare bene”.