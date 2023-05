Milan, Maldini: "Più semplice e meno oneroso prendere Dybala di De Ketelaere, ma non era giusto per il nostro progetto"

SKY SPORT - Dopo il ko per 1-0 contro l'Inter nel ritorno delle semifinali di Champions League e l'eliminazione dalla competizione europea, il direttore dell'area tecnica del Milan, Paolo Maldini, ha parlato ai microfoni dell'emittente televisiva menzionando anche il giallorosso Paulo Dybala.

"De Ketelaere è un esempio di giocatori che devono crescere, è normale. Sarebbe stato molto più semplice e molto meno oneroso per noi andare su un giocatore come Dybala all’inizio dell’anno. Ma sarebbe stato un acquisto giusto per il nostro progetto? Sarebbe stato giusto e condiviso dalla proprietà? No. Sappiamo che abbiamo un’idea e abbiamo la volontà di costruire una squadra giovane e talentuosa - le sue dichiarazioni -. Quando prendi ragazzi giovani si rischia, si rischia che facciano fatica. È stato così per Tonali il primo anno, è stato sicuramente così per Charles quest’anno, ma questa è la nostra idea di calcio, la nostra idea di come investire. È condivisa con la proprietà. Se avessi dovuto fare una formazione più forte oggi, magari avrei fatto un altro tipo di mercato. Non è così perché abbiamo un progetto che stiamo sviluppando insieme. Ci vuole tempo, essendo sempre consci che siamo il Milan e abbiamo sulle spalle una storia grandissima".