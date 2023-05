Marotta: "Il mancato acquisto di Dybala? L'Inter aveva già quattro attaccanti. Futuro insieme? Difficile che io vada alla Roma..."

Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, è intervenuto in occasione della Milano Football Week organizzata da La Gazzetta dello Sport. Tra i vari temi trattati, il dirigente si è soffermato anche su Paulo Dybala, a lungo seguito dai nerazzurri durante la scorsa sessione estiva di calciomercato. Ecco le sue parole.

Dybala cosa avrebbe potuto dare?

"Beh, intanto a lui mi lega un rapporto d'affetto, lo portammo bambino a vedere la finale Champions della Juve. Però vanno fatte delle scelte, in attacco avevano quattro attaccanti: quelli erano e quelli sono, credo abbia fatto bene ad andare alla Roma".

Magari vi rincontrerete in futuro?

"Non lo so, adesso è impegnato alla Roma ed è giusto che faccia la sua corsa. Difficile che io vada alla Roma".

Però ha una clausola.

"Sì, però non credo, noi siamo a posto così".