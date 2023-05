Marini (pilota MotoGP): "In finale di Europa League vorrei affrontare la Juventus. Il numero 10? L'ho scelto anche per Totti"

AS - Luca Marini, pilota della MotoGP, ha rilasciato un'intervista al quotidiano spagnolo. Grande tifoso giallorosso sin da bambino, il pilota della Ducati si è soffermato sul percorso europeo della Roma e sul suo amore per Francesco Totti. Ecco le sue parole: "Certo che ho visto Roma-Leverkusen. È stata una partita molto difficile. Fortunatamente abbiamo vinto, ma è stato molto difficile. Mi aspetto una partita dura in Germania e dovremo giocare bene. Abbiamo Mourinho, che è un allenatore forte e anche un grande motivatore. C'è una grande atmosfera attorno alla squadra. Ero allo stadio a vedere Roma-Inter e, anche se abbiamo perso, l'atmosfera era fantastica e i tifosi hanno tifato anche dopo lo 0-2".

Chi preferisci incontrare nell'eventuale finale di Europa League?

"Preferisco giocare la finale contro la Juventus perché perde tutte le finali che gioca (ride, ndr). E il Siviglia, invece, vince sempre le finali che gioca”.

La scelta del numero 10?

"Uno dei motivi per cui indosso il 10 sulla moto è per Francesco Totti, ma c'è dell'altro. Sono nato il 10 ed è il numero più importante nel calcio, uno sport che mi piace molto. Il numero di Maradona".

