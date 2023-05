Malagò: "Tre italiane in finale? Uno spot per il nostro calcio. Spero nell'en plein"

Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine dell'evento Tennis and Friends al Foro Italico, riportate dall'Ansa. Il dirigente romano ha commentato la presenza di tre squadre italiane nelle altrettante finali delle coppe europee. Queste le sue parole:

"Se avessero detto che sarebbe successo questo, anche il più grande ottimista non ci avrebbe messo un euro nella possibile martingala. È anche bello, per certi versi divertente, che ci siano tre squadre nelle tre competizioni: bellissimo segnale. Uno spot per il calcio italiano, soprattutto ora che c'è l'asta per i diritti tv. Acquisiamo prestigio. Mi sento anche di dire che come altri esempi, vedi il Napoli, che in qualche modo con le idee si sopperisce a delle capacità finanziarie di alcuni nostri club rispetto a società come quelle inglesi".

Sulle possibilità di successo contemporaneo di Inter, Roma e Fiorentina.

"Nella vita tutto è possibile. Mi sembra che ci sono le condizioni per sperare sotto tutti i punti di vista. Chi sa di calcio sa che ci sono partite che sulla carta possono essere più complicate, ma questo non vuol dire assolutamente nulla".