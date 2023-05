Leonardi (presidente Boreale): "Perfette le parole di Mourinho su Bove. La famiglia è importantissima per Edoardo"

RADIO ROMANISTA - Durante una delle trasmissioni della frequenza radiofonica, è intervenuto Leandro Leonardi, presidente della Boreale, la squadra in cui è cresciuto Edoardo Bove prima di approdare alla Roma. Leonardi ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle parole spese da José Mourinho nei confronti del numero 52 giallorosso al termine della sfida contro il Bayer Leverkusen. Lo Special One ha detto che la crescita di Bove si deve ai suoi genitori, definendo il centrocampista "un ragazzo educato, con formazione intellettuale, un professionista che sembra che ha 30 anni".

Queste le parole di Leonardi:

“Mourinho ha fatto una disamina perfetta di Edoardo. Della sua cultura, ma anche dei sacrifici. È bello che un allenatore così importante esterni questo pensiero pubblicamente. Edoardo era legatissimo al nonno che adesso non c’è più. Il senso della famiglia e di appartenenza sono fondamentali per lui. Il fatto che lo ribadisca in ogni intervista lo dimostra. Bove è il nostro primo tifoso, appena può viene a vederci. È presente con tutti i ragazzi della prima squadra e della scuola calcio. Per noi è un grande valore aggiunto. Vedere un ragazzo che ce l’ha fatta ci dà forza".