Lega Serie A, Casini: "Giustizia sportiva? Servono tempi certi e rapidi. Il modello è quello del tribunale arbitrale dello sport durante i Giochi Olimpici"

Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, è intervenuto in conferenza stampa in seguito all'assemblea della Lega Serie A al CONI (a cui è presente Lina Souloukou in rappresentanza della Roma). Tra i vari temi trattati, si è soffermato anche sulla giustizia sportiva. Queste le sue parole: "È un tema che non abbiamo trattato oggi. La posizione dei club, emersa anche nelle dichiarazioni di diversi presidenti negli ultimi giorni, è che la giustizia sportiva esiste perché nell’autonomia dell’ordinamento sportivo si ritiene fondamentale avere strumenti di risoluzione delle controversie dedicati, rapidi e tali da non ritardare il funzionamento del sistema. L’auspicio di tutti è quella di avere tempi certi e rapidi. Un modello sognato è quello del tribunale arbitrale dello sport durante i Giochi Olimpici per la risoluzione di controversie in 24 ore. È chiaro che non tutto è risolvibile in 24 ore, ma è importante che la giustizia sportiva proceda nei tempi più rapidi possibili".