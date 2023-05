Brutta esperienza per l'ex giallorosso Justin Kluivert. Mentre il giocatore era impegnato per la trasferta di Mallorca con il suo Valencia, due uomini incappucciati hanno preso d'assalto la sua villa nella serata di mercoledì. In casa in quel momento c'era la compagna dell'olandese, che è stata aggredita e derubata. I ladri l'hanno sorpresa mentre tornava da una passeggiata con il cane. La vittima ha riportato lievi ferite, di 160mila euro il bottino portato via.

(plazadeportiva.com)