Kumbulla, martedi l'operazione. Rientrerà nella prossima stagione

Una stagione non brillante quella di Marash Kumbulla, peggiorata dall'infortunio al legamento crociato nella gara contro il Milan che lo renderà indisponibile per Mourinho fino al termine della stagione. Secondo quanto riporta il giornalista Filippo Biafora sul suo account Twitter, martedì Kumbulla verrà operato presso la clinica "La Madonnina". Il rientro è previsto per il prossimo anno calcistico.

Brutte notizie per Marash #Kumbulla. In attesa degli esami strumentali che daranno una conferma, si sospetta la lesione al legamento crociato del ginocchio destro dai primi test effettuati negli spogliatoi dallo staff medico #ASRoma @tempoweb pic.twitter.com/0ZfKCfgAqb — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) April 29, 2023