Ko Fiorentina in Coppa Italia: Roma qualificata in Europa nella prossima stagione

Con la vittoria dell'Inter in finale di Coppa Italia contro la Fiorentina, la Roma si qualifica aritmeticamente per l'Europa nella prossima stagione. Per i viola sfuma la qualificazione in Europa League tramite la coppa nazionale ed è impossibile raggiungere il 7° posto in campionato, che vale l'Europa, a due giornate dal termine. La Roma, dunque, è certa di giocare in Europa nella stagione 2023/24: da capire in quale delle tre competizioni europee parteciperà con due turni di campionato da disputare e la finale di Europa League contro il Siviglia in scena a Budapest il 31 maggio.