Juventus, Bonucci: "Durante l'ultimo anno in bianconero Dybala ha sofferto il distacco" (VIDEO)

In una lunga intervista ai canali ufficiali della Juventus, Leonardo Bonucci ha ripercorso la sua carriera con la maglia bianconera citando anche Paulo Dybala, suo ex compagno ora in forza alla Roma. "Forse lì è stato il primo gesto e la prima situazione in cui mi sono trovato a fare il capitano (il riferimento è al giorno dell'addio di Dybala alla Juventus, ndr). Avevo notato che Paulo durante tutto l’anno aveva sofferto il distacco dalla Juve. La sua sfortuna era stata quella di condividere la sua ultima giornata con una colonna come Chiellini - le parole del difensore -. Però penso che anche lui meritasse gli applausi che ci sono stati dopo che l’ho spinto ad andare sotto la curva. Era titubante, come se non volesse invadere la serata di Chiellini. Era corretto che ricevesse i meritati applausi anche Dybala, penso che quello sia stato il passaggio di fascia da Chiellini a me".