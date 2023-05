"Io sono la Roma": al via la campagna abbonamenti per la prossima stagione. Dal 17 maggio parte la prima fase di vendita

La Roma, nonostante un finale di stagione tutto da vivere, si proietta già al prossimo anno. Parte oggi, infatti, la campagna abbonamenti per la prossima stagione, con lo slogan di lancio "Io sono la Roma". Il club ha deciso di confermare gli stessi prezzi della stagione attuale in fase di prelazione per i settori popolari, ovvero curve, distinti e parte della Tevere. Ecco quanto si legge nel comunicato del club:

FASE 1

Dalle ore 11:00 di mercoledì 17 maggio alle ore 16:00 di giovedì 8 giugno.



RINNOVO ABBONAMENTO

Dalle ore 11:00 del 17 maggio.

Fino alle ore 14:59 del 30 maggio sarà garantita la conferma del posto agli abbonati 2022-23.

Dalle ore 16:00 del 30 maggio e fino alle ore 11:59 del 5 giugno, eventuali posti liberi di Curva Sud saranno a disposizione dei soli abbonati 2022-23 di tutti i settori.

NUOVO ABBONAMENTO

Contemporaneamente alla prelazione riservata agli abbonati 2022-23, sui posti liberi, sarà possibile acquistare fin da subito un nuovo abbonamento.

Dalle ore 16:00 del 30 maggio tutti i posti saranno disponibili anche per i nuovi abbonati ad eccezione del settore Curva Sud che sarà disponibile a partire dalle ore 12:30 del 5 giugno.

Fase 1.1 - Cambio Posto

Dalle ore 17:00 di giovedì 8 giugno alle ore 15:00 di venerdì 9 giugno.

In questa fase i tifosi che hanno acquistato l’abbonamento avranno la possibilità di cambiare il posto (solo nello stesso settore) tramite l’apposita funzione presente nell’app “Il mio posto”.

FASE 2

Dalle ore 16:00 di venerdì 9 giugno.

Scatta la vendita libera.

(asroma.com)

