Internazionali d'Italia: Totti al Foro Italico per il match di Alcaraz (FOTO e VIDEO)

Tappa al Foro Italico per seguire gli Internazionali BNL d'Italia per l'ex capitano e 10 della Roma Francesco Totti: l'ex giallorosso, immortalato dalle telecamere, è presente per assistere al match in corso tra Marozsan e Alcaraz. Inoltre, oggi Totti sfiderà il tennista italiano Sinner a padel proprio a margine della sua partecipazione agli Internazionali.