Instagram, la vicinanza di Abraham a Vinicius dopo gli insulti razzisti in Valencia-Real Madrid: "Ti copriamo le spalle" (FOTO)

Brutto episodio in Valencia-Real Madrid, con Vinicius Junior bersaglio di insulti razzisti durante la partita. Dopo aver sentito gli insulti nei suoi confronti, il brasiliano ha indicato un tifoso in tribuna pretendendone l’allontanamento: gara sospesa con Vinicius che minaccia di non tornare a giocare. Dopo dieci minuti di trattative e raccomandazioni dello speaker, il gioco riprende. Nel finale Vinicius, espulso per un fallo su Hugo Duro, esce di nuovo beccato dal pubblico di casa. E su Instagram è arrivata la vicinanza anche di Tammy Abraham. Il romanista ha mandato un messaggio chiaro al madrileno: "Ti copriamo le spalle"