Fuser: "Mi auguro la Roma batta il Siviglia"

Diego Fuser, ex giocatore della Roma, ha rilasciato un'intervista al sito che si occupa di calcio internazionale. Il calciatore si è soffermato in particolare sulla finale d Budapest tra Roma e Siviglia. Le sue parole:

"Mi auguro che vedere diverse squadre italiane in finale sia un segnale di crescita, però per parlare di crescita di calcio dovrebbero giocare più italiani e invece siamo in un calcio dove un po' tutto è in mano ai procuratori e forse si fa anche fatica nel selezionare giovani italiani perché non c'è convenienza. È un calcio molto diverso rispetto a quello che giocavo io".

Riuscirà la Roma a battere il Siviglia?

"Mi auguro di sì, anche se spero di no dato che l'ultimo club che ha vinto la Coppa UEFA è stato il Parma (ride ndr.). Però a parte tutto fa sempre piacere quando una squadra italiana vince un trofeo".

LEGGI L'INTERVISTA INTEGRALE