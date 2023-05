FOTO - Twitter: i Campioni d'Italia 1982-83 a cena in un ristorante di Roma. Oggi la celebrazione all'Olimpico (VIDEO)

Quella di ieri sera è stata "La notte dei Campioni 1982-83", come scrive la Roma su Twitter, riferendosi alla cena organizzata dalla società per celebrare i 40 anni dal secondo Scudetto della storia giallorossa. I protagonisti di quell'impresa, ad eccezione di Falcao, Ancelotti e Prohaska, si sono ritrovati in un ristorante della capitale, dove hanno passato una serata all'insegna dei bei ricordi. Oggi, prima di Roma-Inter, saranno celebrati all'Olimpico alle ore 16:30. Tra i presenti anche Sebino Nela, che tramite i profili social del club ha invitato tutti all'Olimpico.

