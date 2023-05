FOTO - Stramaccioni: il gesto scaramantico del commentatore mentre si parla della finale tra Siviglia e Roma

Si avvicina sempre di più la finale di Europa League tra Roma e Siviglia, e non manca di certo la scaramanzia. Ne sa qualcosa il commentatore di Dazn ed ex allenatore Andrea Stramaccioni, che ha espresso tutto il suo disappunto quando in studio si parlava della prossima finale e dei favori del pronostico che vedrebbero favorita la formazione andalusa. Stramaccioni ha ignorato la presenza delle telecamere mostrando ripetutamente il più classico dei gesti apotropaici.