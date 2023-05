FOTO - Celebrazioni sgrammaticate: l'errore sulla maglia della Lazio dedicata al 26 maggio

I ricordi, si sa, possono confondersi col tempo. Annebbiare i momenti, o ancora peggio, il modo in cui si esprimono. Deve essere successo questo, evidentemente, in occasione della progettazione della maglia che la Lazio ha messo in vendita da oggi in ricordo del 26 maggio 2013. Sul retro del colletto, infatti, si legge "L'aquila e' Roma", con l'apostrofo ad accompagnare la 'e' invece dell'accento come grammatica vorrebbe. Ma si sa, i ricordi possono confondere col tempo.