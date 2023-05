FOTO - Budapest è pronta alla finale: le immagini dalla 'fan zone'

Diversi tifosi hanno già completato il loro itinerario che li ha portati al luogo desiderato, dove domani sera Roma e Siviglia si contenderanno l'Europa League. Budapest accoglie i tifosi romanisti e spagnoli sotto il sole e specialmente nella 'fan zone' allestita a Piazza degli Eroi. Qui si trovano diversi intrattenimenti, compresa la possibilità di una foto con l'ambita coppa che si staglia tra le maglie di Siviglia, in bianco come scenderà in campo domani sera, e la Roma.