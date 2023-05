Falcao conferma l'interesse della Roma per Marcos Leonardo: "Piace anche ai giallorossi, ma manca l'offerta"

L'ex stella romanista Paulo Roberto Falcao è da qualche mese il nuovo coordinatore sportivo del Santos, club dove milita Marcos Leonardo, stella brasiliana classe 2003 finito anche nel mirino della Roma. A confermare l’interesse dei club europei è stato proprio il Divino in mixed zone dopo la gara di Libertadores contro il Newell's Old Boys: "Lo vogliono molti club europei, Roma compresa. Ma per ora non sono arrivate proposte. Il nostro presidente è molto serio e fermo e finché non arriva proposta non ne parliamo. Per ora sono solo speculazioni. Vedremo quando ci sarà un’offerta seria. Lui è davvero bravo, potrebbe fare bene in Europa”.