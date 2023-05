Europa League, Roma e Sport e Salute al lavoro: possibile installazione di maxi-schermi allo Stadio Olimpico

La Roma e Sport e Salute al lavoro insieme per trovare una soluzione che consenta di seguire la finale in compagnia di altri tifosi anche a chi non potrà seguire Mourinho e i suoi a Budapest. Le due parti sono al lavoro per consentire l’apertura dello Stadio Olimpico in vista della finale di Europa League. Il club vorrebbe consentire l’accesso ai tifosi che potranno guardare il match su dei maxi-schermi, come avvenuto l’anno scorso per la finale di Tirana. C'è la disponibilità da parte di Sport e Salute a ospitare i tifosi romanisti e oggi come oggi l’Olimpico per la Roma rappresenta l’unica soluzione percorribile. Da escludere quindi l’istallazione di maxi-schermi in zona San Giovanni, Circo Massimo o Terme di Caracalla.

(Ansa)