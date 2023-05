Europa League: in corso una riunione in Prefettura con la Roma per discutere dell'ordine pubblico nella Capitale in vista della finale

Il 31 maggio alle ore 21 andrà in scena la finale di Europa League tra Siviglia e Roma. L'entusiasmo è alle stelle e dato che la partita si disputerà alla Puskas Arena di Budapest la società giallorossa si è attivata per permettere ai tifosi che non potranno recarsi in Ungheria di seguire il match a Roma. Come riportato dal giornalista de 'Il Romanista' Leonardo Frenquelli, è in corso una riunione in Prefettura con il club per discutere dell'ordine pubblico nella Capitale in vista della finale.

