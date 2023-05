Energy Drive, l'azienda in grado di rendere un immobile ecosostenibile: il 5 maggio l'apertura della nuova sede dei Castelli Romani a Velletri

In questo periodo, caratterizzato dai rincari delle bollette, è fondamentale risparmiare e puntare soprattutto su tecnologie che rispettino il nostro pianeta. Se desiderate rendere un immobile ecosostenibile, Energy Drive è proprio ciò che state cercando.

L’azienda, fondata nel 2009, fornisce al cliente un servizio accurato e con standard qualitativi eccellenti in tutti i settori della cosiddetta Green Economy: pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, solari termici, condizionatori, caldaie a condensazione, sistemi di gestione intelligente dell’acqua sono solamente alcune delle tecnologie trattate. Inoltre ha a disposizione prodotti e servizi per la mobilità (es. noleggio auto e colonnina di ricarica) e per le vostre case o aziende (es. videosorveglianza e climatizzazione).

Energy Drive è sinonimo di qualità e risparmio, tanto da essere stata premiata in Campidoglio nel 2021 come Eccellenza Italiana nell’ambito della riqualificazione energetica. Ecco dove si trovano le loro filiali: Roma (Via Ada Negri, 30), Nola (Strada Statale 7bis km 50,32) e Cagliari (Viale Bonaria, 28), Milano.

Il 5 maggio la famiglia di Energy Drive si allargherà, infatti in quel giorno è prevista l'apertura della nuova sede dei Castelli Romani, la seconda nel territorio laziale. Dove? A Velletri, Via Appia Sud, 33. Questa filiale sarà davvero unica, infatti ci sarà anche un'esposizione al pubblico di impianti fotovoltaici, pompe di calore e sistemi di accumulo. I clienti quindi potranno vedere in prima persona di cosa si tratta e come funzionano queste tecnologie ecosostenibili.

Come opera questa ditta? L’obiettivo primario è soddisfare il cliente, diminuendo i costi ormai sempre più insostenibili delle bollette. Energy Drive garantisce una consulenza gratuita (a casa del soggetto interessato o presso le sedi dell’azienda) per analizzare l’eventuale possibilità di installazione delle tecnologie per rendere l’immobile ecosostenibile.

Energy Drive quindi offre un servizio a 360 gradi e si occupa di tutte le fasi dello sviluppo del progetto: la selezione della tecnologia migliore, il supporto finanziario assicurativo, le pratiche burocratiche e infine l’installazione. La fase di montaggio inoltre non è affatto invasiva, infatti viene realizzata in un giorno. Ma non solo, i tecnici vi forniranno assistenza continua e periodicamente monitoreranno le condizioni e l’efficienza dell’impianto scelto.

Nel caso in cui ci si volesse affidare ai pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica per la propria abitazione, i tecnici valuterebbero prima la disponibilità dei requisiti necessari per garantirne il massimo funzionamento e successivamente passerebbero all’installazione. Il risparmio economico è sotto gli occhi di tutti, infatti l’energia non verrebbe presa dalla rete, bensì prodotta dalla casa stessa.

Ora inoltre potrete sfruttare i numerosi incentivi messi a disposizione dallo Stato per l’installazione di tecnologie ecosostenibili. Solo puntando sulle fonti rinnovabili rispetterete l’ambiente e combatterete i rincari delle bollette, garantendo comunque la massima efficienza dal punto di vista del servizio.

Affidatevi a Energy Drive, non ve ne pentirete!!! Contattateli all’indirizzo email inforoma@energidrive.it oppure rivolgetevi al numero 0687071318, o visitando il sito www.energydrive.eu.