Dybala: "Ho l'età giusta per raggiungere nuovi obiettivi. Spero che i miei figli e nipoti ricordino con orgoglio il rigore della finale"

Paulo Dybala ha rilasciato un'intervista in occasione di una serie di shooting di Prada con Adidas, sponsor dell'argentino e, dalla prossima stagione, anche del club giallorosso. Queste le parole del numero 21 della Roma: "Credo che la strada per raggiungere grandi obiettivi sia sempre lunga. So che devo ancora vincere e raggiungere molti dei miei obiettivi, sia trofei che forse premi individuali, ma sono sempre motivato".

L'argentino è poi tornato sulla finale del Mondiale: "Aver calciato uno dei rigori che hanno contribuito a far vincere l’Argentina la Coppa del Mondo è ovviamente qualcosa che rimane nella mia memoria per sempre. È qualcosa che, spero, in futuro, i miei figli, i miei nipoti e tutti coloro che mi seguono ricorderanno con orgoglio. Per me la finale è stato uno degli eventi sportivi più importanti della storia. Per quello che è successo e per come è andata la partita con quei momenti particolari: i rigori, i nervi, l’adrenalina".

Dybala continua: "Sono sempre motivato ad aiutare i miei compagni di squadra, che potrebbero non aver vinto un titolo o che hanno obiettivi da raggiungere, perché questo rende possibile a tutti noi di raggiungere le cose. Penso che ciò che ho raggiunto nella mia carriera faccia parte del passato ora, e la cosa migliore da fare è cercare di guardare avanti per raggiungere gli obiettivi che abbiamo in mente. La verità è che sento di avere l’età giusta per poter continuare a raggiungere gli obiettivi e continuare a lavorare, continuare a crescere. Dato che abbiamo parlato prima di obiettivi, ne ho molti in mente che voglio essere in grado di raggiungere in termini di calcio ma anche in termini di vita, e credo che il modo migliore per raggiungerli sia lavorare, fare del mio meglio e sistemare ogni dettaglio in modo da poter essere sempre al 100%. Posso raggiungere questi obiettivi, in caso contrario, non voglio avere rimpianti per non aver fatto tutto il possibile per raggiungerli".

(Highsnobiety)