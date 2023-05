Djokovic: "Sono onorato che Mourinho venga a vedermi, spero di poter guardare un suo allenamento"

Dopo la vittoria nell'esordio agli Internazionali di tennis di Roma contro Etcheverry, Novak Djokovic è intervenuto in conferenza stampa, parlando anche della visita a sorpresa di José Mourinho, presentatosi al Foro Italico per assistere al match del serbo. Queste le sue parole:

“L'ho incontrato più volte in passato. Veniva a vedermi giocare a Londra, soprattutto nelle finali del World Tour, quando allenava lì. È un appassionato di tennis e, naturalmente, uno dei più grandi allenatori di calcio, non solo di oggi ma della storia. Sono davvero onorato che venga a vedere le mie partite, lo apprezzo molto. È sempre stato molto gentile con me e con la mia squadra. Spero di poter ricambiare il favore e andare a vedere la sua squadra quando allena, perché non credo di averlo mai fatto. Forse quando era a Madrid sono andato a vederlo un paio di volte. Lo Special One, come viene chiamato da tutti, è venuto a trovarmi, quindi sono molto contento".

Su Instagram, poi, Djokovic e l'account degli Internazionali hanno postato alcune immagini dell'incontro con Mourinho, che è stato definito "iconico".