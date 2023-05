Curiosità sulla Roma dal primo derby alle finali europee fino all’era Mourinho

Mourinho fa volare la Magica in finale di Europa League, e che piaccia o no, lo Special One ha già conseguito più record in soli due anni sulla panchina giallorossa.

Mentre in campionato la Lupa sta vivendo una situazione difficile, le quote calcio della Roma su Betfair riguardo la finale di Europa League hanno dato tantissimo entusiasmo ai tifosi Giallorossi, perché in due stagioni lo Special One ha condotto due volte la Roma sul tetto d’Europa fra le prime due migliori, e dopo la vittoria della Conference è apparso il murales in città con la scritta San José, perché quella del 2022 è la prima vittoria internazionale dei Giallorossi. Ecco tutti i record e le curiosità sulla Magica dal primo derby all’era Mourinho.

Curiosità sul derby e vittorie devastanti della Lupa

Era l’8 dicembre 1929 quando andava in scena per la prima volta il Derby della Capitale, in un Lazio – Roma che terminò 0 – 1 con il gol del giallorosso Volk al minuto 78. La gara di ritorno vide ancora una volta i Giallorossi vincere per 3 – 1.

Il primo novembre del 1933 la Magica realizzava la sua vittoria più schiacciante nel derby, devastando le Aquile per 5 – 0 con tripletta di Ernesto Tomasi in soli 55 minuti.

Nella partita Lazio – Roma del 10 marzo 2002, la Magica vinceva il suo ennesimo derby con il risultato di 1 – 5, mentre il tabellino dei marcatori segnava un poker di Montella in 64 minuti e la quinta rete di Totti.

Totti e Dino da Costa: i migliori bomber contro la Lazio

Francesco Totti detiene il record di gol segnati alla Lazio in campionato, ben 11, Dino da Costa è a pari merito con il Pupone ma presenta statistiche con 9 reti in campionato e 2 gol in Coppa Italia.

Seguono Delvecchio con 9 reti e Montella con 8. Francesco Totti ha giocato 37 derby in Serie A, praticamente un’intera stagione soltanto contro la Lazio, con 15 vittorie totali è il calciatore che ha vinto più volte il derby.

I record della Magica con Mourinho

Come è possibile notare approfondendo le statistiche su Betfair blog, Mourinho è stato capace di condurre la Magica alla conquista di due finali internazionali, la prima nel 2022 con la vittoria di Conference League, prima vittoria di un trofeo europeo per i Giallorossi, la seconda nel 2023 in Europa League contro il Siviglia e questo rappresenta un record. Scopriamo perché.

Le finali perse in Coppa Uefa e Coppa dei Campioni

Prima dello Special One la Lupa aveva raggiunto soltanto due volte la finale in Champions e Coppa Uefa.

Nel 1984 i Giallorossi hanno perso la Coppa dei Campioni contro il Liverpool ai rigori, mentre nel 1991 hanno perso la Coppa Uefa contro l’Inter.

Il ribaltone contro il Barcellona in Champions

Nella stagione 2017 – 2018 la Roma riuscì a ribaltare il 4 – 1 subìto al Camp Nou contro il Barcellona, vincendo 3 – 0 all’Olimpico, con le reti di Dzeko, De Rossi e Manolas, un miracolo sportivo compiuto anche da Eusebio Di Francesco che condusse la Lupa alla semifinale di Champions.