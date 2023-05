Chiusa la curva dell'Atalanta per razzismo: spuntano gli striscioni polemici (FOTO)

Hanno risposto in un migliaio, srotolando anche uno striscione con la scritta "Forza Emilia Romagna" a sostegno della popolazione alluvionata, all'appello di ieri al raduno fuori dal Gewiss Stadium per tifare l'Atalanta nel piazzale davanti alla Curva Nord Pisani in occasione della partita con il Verona. I tifosi del settore più caldo dell'impianto, chiuso per i cori razzisti nei confronti dello juventino Dusan Vlahovic, hanno affisso due striscioni polemici contro i provvedimenti del giudice sportivo e del Questore di Bergamo che ha comminato 9 Daspo. "In questo calcio malato chi crede in un ideale viene sempre condannato", recita quello affisso agli ingressi del settore. Sullo stesso tema quello affisso davanti al ristorante chiuso dirimpetto in piazzale Olimpiadi: "Diffide mirate, accuse insensate. Con la vostra ipocrisia non ci piegate" Le forze dell'ordine hanno evitato ogni contatto con i più di mille sostenitori ospiti grazie ai percorsi obbligati con le transenne.

(ansa)