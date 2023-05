Celtic, lo stendardo ispirato ai giallorossi. Nel settore spunta 'Not a problem' (FOTO)

L'ultima partita del Celtic ha mostrato tra i suoi sostenitori un tifosi che teneva uno stendardo con scritto 'Not a problem'. Il pensiero è andato velocemente allo storico 'Nun c'è problema' presente in Curva Sud da anni. Non solo, perché oltre al contenuto anche il 'font' utilizzato per la scritta bianca, su sfondo verde come da colori sociali, aumenta il pensiero di un'ispirazione arrivata proprio da Roma.

Same message, same font… Celtic fans inspired by Roma Ultras??‍♂️ pic.twitter.com/BuWNY1Pf44 — AS Roma Matchworn (@ASRomaMatchworn) May 1, 2023