Carriço: "L'Europa League è la competizione del Siviglia, ma non c'è una favorita. La Roma ha una rosa di spessore e un top allenatore"

TUTTOMERCATOWEB.COM - Intervistato dalla testata online, l'ex difensore del Siviglia, Daniel Carriço, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla finale di Europa League contro la Roma, in programma stasera alle ore 21 alla Puskas Arena di Budapest. Queste le sue parole:

Carriço, quale squadra vede favorita nella finale di questa sera?

"Non c'è una favorita, e non lo dico per essere banale. L'Europa League è la competizione del Siviglia, che si è finalmente messo alle spalle le difficoltà di inizio stagione e oggi vive un buon momento, ma serve fare attenzione: la Roma è una squadra di alto livello".

Qual è il segreto del Siviglia in Europa League?

"Il segreto sta nel gruppo unito e affiatato, nello spirito di squadra. Ricorderò sempre con grande piacere le nostre tre vittorie consecutive dal 2013 al 2016, abbiamo scritto la storia e col passare degli anni l'Europa League è diventata a tutti gli effetti una coppa a forti tinte biancorosse".

L'avvento in panchina di mister Mendilibar cos'ha cambiato rispetto a Lopetegui e Sampaoli?

"Mendilibar è una persona intelligente, è stato bravo a restituire fiducia a tutta la squadra col suo modo pratico e diretto di fare calcio. Somiglia a Emery per intensità e ritmo di gioco, secondo me il Siviglia partirà forte contro la Roma".

Della Roma invece che idea si è fatto?

"La Roma ha tanti calciatori di qualità, una rosa di spessore e un top allenatore come Mourinho. Per questo credo che a Budapest possa davvero succedere di tutto. Io ovviamente tifo Siviglia".

